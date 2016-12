Inarrêtable Shiffrin

Semmering va devenir sa station préférée. Après avoir remporté les deux slaloms géant disputés mardi et mercredi sur la piste autrichienne, l'Américaine Mikaela Shiffrin s'impose également lors du slalom.

En gagnant trois courses à la suite dans une même station, après ses deux succès en géant mardi et mercredi, Shiffrin a égalé la Suissesse Vreni Schenider. La prodige américaine de 21 ans décroche sa 26e victoire en Coupe du monde, et la 12e de suite pour elle entre les piquets serrés sur trois saisons !



Mikaela Shiffrin a devancé la Slovaque Veronika Velez Zuzoloava et la Suissesse Wendy Holdener, respectivement de 64/100e et 1 sec 54/100e. C'est le même podium, dans un ordre identique, que lors du dernier slalom à Sestrière (Italie).



Au classement général, l'Américaine s'échappe, avec désormais 215 points d'avance sur la Suissesse Lara Gut, détentrice du gros globe de cristal.