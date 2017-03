Ilka Stuhec remporte le globe de la descente

La Slovène Ilka Stuhec a remporté la Coupe du monde de descente grâce à son succès dans la dernière épreuve de l'hiver lors des finales d'Aspen (Colorado), mercredi.

Stuhec, championne du monde 2017 de la spécialité, a devancé avec un chrono d'1 min 36 sec 95/100e l'Américaine Lindsey Vonn, 2e à 66/100e, et l'Italienne Sofia Goggia, 3e à 1 sec 03/100e.



Grâce à cette septième victoire de sa carrière sur le circuit mondial, toutes acquises cette saison, Stuhec a devancé Goggia de 137 points au classement final de la Coupe du monde de descente.



Stuhec peut aussi s'offrir jeudi le globe de super-G, voire arracher la première place au classement général de la Coupe du monde au sommet duquel Mikaela possède pour l'heure 278 points d'avance. Mais elle doit réaliser un sans-faute lors des trois dernières courses de l'hiver, et espérer d'incroyables déconvenues de l'Américaine, quasiment sans rivale dans les disciplines techniques (slalom et géant).