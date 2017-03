Goggia a vaincu le signe indien

Toujours placée, jamais gagnante, l'Italienne Sofia Goggia a signé son premier succès en Coupe du monde samedi, lors de la descente de Jeongseon (Corée du Sud), marquant les esprits sur la piste des jeux Olympiques dans un an. Cet hiver, Goggia avait terminé à cinq reprises à la deuxième place et quatre fois à la 3e place. Elle a vaincu le signe indien, en limitant la casse sur Vonn sur la partie purement de glisse en haut de la piste et en abordant parfaitement la partie plus technique pour récupérer son retard (3/10e plus rapide) sur le bas de la piste. Elle souffle la victoire à l'Américaine Lindsey Vonn.



La Slovène Ilka Stuhec, 3e, compte désormais 97 points d'avance au classement de la Coupe du monde de la spécialité alors qu'il reste une course et 100 points à distribuer à l'occasion des finales à Aspen (Colorado). Stuhec fait un petit rapproché au classement général de la Coupe du monde mais bien insuffisant pour inquiéter l'actuelle leader, l'Américaine Mikaela Shiffrin. La skieuse de Vail compte 238 points d'avance sur la Slovène, à sept courses de la fin de la saison.



Les Françaises ont terminé la course assez loin, avec Tiffany Gauthier meilleure tricolore à la 22e place à plus de deux secondes de Goggia. Romane Miradoli, 30e, est également rentrée dans les points.



Couac au chronomètre

Si les athlètes ont tenu leur rang, les organisateurs ont connu, de leur côté, un gros bug, pour une course qui servait de test. Le chronomètre ne s'est pas arrêté à l'arrivée pour deux skieuses, la Suissesse Jasmine Flury (finalement 7e) et l'Autrichienne Tamara Tippler (5e), entraînant une interruption de la course d'une bonne demi-heure, pour retrouver leur temps.