Brignone reste debout

L'Italienne Federica Brignone remporte le chaotique combiné disputé à Cran-Montana, en Suisse. Elle s'impose devant la Slovène Ilka Stuhec, meilleur temps du super-G, et l'Autrichienne Michaela Kirchgasser. A domicile, la Suissesse Wendy Holdener, championne du monde en titre de la discipline, se contente de la 4e place. Première Française, Romane Miradoli termine au 13e rang.

Spécialiste du slalom géant, l'Italienne est sortie indemne d'une manche de super-G courue en deux temps et dans la confusion. Avec un temps cumulé de 1'56"09, elle signe le deuxième temps de la manche du matin et le troisième de la manche de slalom de l'après-midi.



Plusieurs skieuses de renom n'ont pas souhaité prendre part à la course, jugeant la sécurité du tracé insuffisante après la violente chute de Denise Feierabend lors de la première manche initiale. C'est le cas notamment des Américaines Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin, particulièrement remontées. Les sorties de piste se sont succédé sur une neige de printemps, humide, et qui a été salée pour résister aux températures douces. Au premier départ, les trois premiers dossards ont chuté au passage de la première bosse, dans l'ordre Stuhec, championne du monde de descente à Saint-Moritz, la Française Tessa Worley, or du géant aux Mondiaux, et la Suissesse Feierbend, blessée et évacuée. Le jury a alors décidé d'arrêter la course et a reprogrammé un second départ, abaissé pour éviter la bosse dangereuse.