La bonne affaire de Kraft

L'épreuve de vol à skis d'Oberstdorf a été perturbée par les conditions météo, dimanche en Allemagne. Les organisateurs ont été contraints de limiter la compétition à un seul saut en raison de pluie et de vents violents. Vainqueur la veille du premier concours, l'Autrichien Stefan Kraft a récidivé grâce à un saut à 235,5 m. Le podium est complété par l'Allemand Andreas Wellinger, 2e (238 m), et le Slovène Jurij Tepes, 3e (228 m). Le Polonais Kamil Stoch, leader de la Coupe du onde et 3e samedi, n'a cette fois-ci pas pu accrocher mieux qu'une 9e place (223 m).



Le septième succès de sa carrière permet à Kraft de monter sur le podium du classement général de la Coupe du monde.