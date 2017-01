Rydzek s'impose à Chaux-Neuve

La première des deux courses individuelles de la Coupe du monde de combiné nordique de Chaux-Neuve a été remportée samedi par l'Allemand Johannes Rydzek devant son compatriote Fabien Riessle et le Japonais Akito Watabe.

Douzième de l'épreuve de saut, Johannes Rydzek a signé une course de fond très solde et profité d'une défaillance de Frenzel qui a cassé un bâton dans le sprint final, pour décrocher sa 4e victoire de l'hiver.



Actuel n°2 mondial, Rydzek réalise une belle opération et se rapproche du leader de la Coupe du monde, Eric Frenzel.



Côté Français, la belle histoire du jour est celle d'Antoine Gérard. Alors qu'il dispute sa première saison en Coupe du monde à 21 ans, le Vosgien a effectué une course de ski de fond exceptionnelle réalisant le 3ème temps de ski. Après un saut en deçà de son potentiel (30ème), Antoine Gérard s'offre une remontée remarquable. Il termine 16ème au final. François Braud, en demi-teinte au tremplin fait une belle course en ski de fond (11ème temps) et termine à la 17ème place.