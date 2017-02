Ski - Résultats

Chapuis enlève le globe

Le Français Jean-Frédéric Chapuis a décroché samedi à Sunny Valley (Russie) son 3e gros globe de cristal consécutif, en remportant la Coupe du monde de ski cross.



L'étape russe, l'avant-dernière de la saison, est revenue au Français Arnaud Bovolenta. Chapuis, champion olympique en titre et vice-champion du monde il y a deux ans à Kreichberg (Autriche), a été éliminé dès les 8es de finale de la compétition, mais a profité des éliminations du Canadien Brady Leman et du Suisse Alex Fiva au même stade, pour s'adjuger la Coupe du monde de la discipline.



Chez les dames, la Canadienne Marielle Thompson a elle aussi remporté son 3e globe. Elle n'a rien laissé à la concurrence en s'imposant dans le sud de l'Oural. La championne olympique à Sotchi s'est assurée le gain du gros globe, son 3e après 2012 et 2014, grâce à sa victoire en Russie devant sa principale rivale, la Suédoise Sandra Naeslun. La Française Ophélie David a pris la 3e place, son deuxième podium de la saison.