Ski de fond : les Norvégiennes en or sur le relais

Les fondeuses norvégiennes ont décroché jeudi la médaille d’or du relais 4x5 km aux Championnats du monde de ski nordique de Lahti (Finlande). Une victoire logique pour la Norvège qui écrase largement la compétition cette année.

Les fondeuses norvégiennes ont remporté l'épreuve du relais féminin du 4x5 km des Championnats du monde de Lahti jeudi en Finlande pour la quatrième fois consécutive. Maiken Caspersen Falla, Marit Björgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen et Heidi Weng se sont imposées sans trop de difficultés face aux Suédoises (en argent) laissées à 1'06 derrière, et la Finlande (en bronze).



C'est une victoire sans surprise pour la Norvège qui écrase la compétition cette année. Leur leader, Marit Björgen, recordwoman du nombre de titres remportés en Championnats du monde (17), a déjà été sacrée en 10km classique et en skiathlon (7,5 km en style classique et 7,5 km en style libre).