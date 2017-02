Marit Björgen décroche son 16ème titre mondial sur le 10 km à Lahti

La fondeuse norvégienne Marit Björgen a remporté le 10 km individuel en style classique des Championnats du monde de Lahti en Finlande, le 16ème titre mondial de sa carrière.

Après avoir été titrée samedi en skiathlon (7,5 km en style classique et 7,5 km en style libre), devenant ainsi la fondeuse la plus couronnée de l'histoire, Marit Björgen a récidivé aujourd'hui en décrochant l'or sur le 10 km individuel. La Norvégienne a bouclé les 10 km de course en 25'24''9, devançant la Suédoise Charlotte Kalla, tenante du titre, de 41 secondes et sa compatriote Astrid Uhrenholdt Jacobsen de 55'5 secondes.



Avec seize titres au compteur, Marit Björgen est, à 36 ans, la fondeuse la plus titrée de l'histoire des Championnats du monde de ski nordique, devançant la Russe Elena Välbe de 2 sacres. Il lui reste deux courses à disputer – le relais 4x5km jeudi et la mass start en style libre samedi. Si elle les remporte, elle pourrait égaler son record personnel de quatre titres sur un Championnat réalisé en 2011 à Oslo et 2013 à Falun.