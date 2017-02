Maiken Caspersen Falla sacrée championne du monde du sprint libre

La Norvégienne Maiken Caspersen Falla a été sacrée championne du monde de sprint libre dames, jeudi en ouverture des Mondiaux de ski nordique de Lahti en Finlande. Leader de la Coupe du monde de la spécialité et championne olympique 2014, la Norvégienne a maîtrisé son sujet du début à la fin, soit des qualifications jusqu'à la finale.



Elle a terminé les 1,4 km de course en 3'02''34, avec 1''66 et 3''66 secondes d'avance sur les deux Américaines qui l'accompagnent sur le podium : Jessica Diggins en argent et Kikkan Randall en bronze.



Sa compatriote la fondeuse Marit Bjoergen, tenante du titre, a été éliminée dès les quarts de finale. Maiken Caspersen Falla s'offre là son premier titre mondial individuel.