Vidéo - Le Super-G Hommes en direct à 12h

Les Français, bien qu'absents des podiums cette saison en Coupe du monde de Super-G, feront néanmoins partie des favoris pour la course des Mondiaux, avec Alexis Pinturault et Adrien Théaux en fers de lance. Suivez la course en direct de Saint-Moritz à partir de 12h00.



Mondiaux de ski alpin : le Super-G Hommes en... par francetvsport