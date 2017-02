Pinturault termine sur une sortie de piste

Pas de surprise. L'Autrichien Marcel Hirscher s'est montré le plus rapide lors de la première manche du slalom des Mondiaux de St-Moritz. Il devance deux compatriotes : Marco Schwarz (à 0''43) et Michael Matt (à 0''48). C'est dire que le Salzbourgeois semble avoir fait le plus dur, lui qui n'est pas du genre à craquer lorsqu'il se retrouve dans une telle position.



Derrière Hirscher, la lutte sera acharnée pour le podium avec encore une bonne dizaine de candidats pour les médailles. Parmi eux deux Français. Dossard 26, Victor Muffat-Jeandet se glisse à la 12e place (+0''94). Il est talonné par Julien Lizeroux (+0''96). Après deux grosses déceptions en combiné et en géant, Alexis Pinturault termine dans la difficulté ces Mondiaux. Dossard 9, le skieur de Courchevel s'est fait piéger par le rebond de ses skis. Après sa sortie de piste, il ne disputera pas la seconde manche.