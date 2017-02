Pinturault, idéalement placé

Le Français Alexis Pinturault est plus que jamais le grand favori du combiné des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz, puisqu'il est idéalement placé après la descente à 1 sec 46/100e de l'Autrichien Romed Baumann, meilleur temps, mais surtout avec 84/100e d'avance sur son principal rival Marcel Hirscher. Adrien Théaux a lui signé le deuxième temps de la descente, à 12/100e de Baumann, le plus rapide en 1 min 39 sec 25/100e. Théaux est certes un descendeur mais il devrait pouvoir se mêler à la lutte pour le podium, lui qui avait pris la 3e place du combiné de Wengen il y a un an.