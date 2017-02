Mondiaux de St-Moritz : Mikaela Shiffrin choisit de se concentrer sur le slalom

Mikaela Shiffrin a annoncé hier qu'elle renonçait à participer aux épreuves du Super G et du combiné, programmées respectivement mardi et vendredi, pour se consacrer à la descente en slalom où « elle a le plus de chances de médailles ». À 21 ans, l'Américaine, possède déjà deux titres mondiaux de slalom. Le 18 février prochain, elle tentera donc d'en remporter un troisième consécutif.