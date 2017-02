Hirscher réalise le doublé

Meilleur temps de la première manche du slalom, Marcel Hirscher remporte le titre mondial à Saint-Moritz devant son compatriote Manuel Feller (+68/100) et l'Allemand Felix Neureuther (+93/100). Le meilleur skieur du monde réalise le doublé.

Le médaillé d'or en géant explose ses adversaires dans les deux manches du slalom. Marcel Hirscher s'impose finalement avec 68 centièmes d'avance pour décrocher un nouveau titre en slalom. Ses deux poursuivants de la 1re manche, ses compatriotes Marco Schwartz et Michael Matt ont craqué et ont fini 7e et 8e.



Les Français ont manqué leur sortie. Après la chute d'Alexis Pinturault dans la 1re manche, Victor Muffat-Jeandet et Julien Lizeroux, qui pouvaient encore viser le bronze en cas de seconde manche parfaite, ont eux aussi échoué. 18e temps de la seconde manche, Muffat-Jeandet finit 17e à 1 sec 69/100e, juste devant Robin Buffet. Lizeroux a lui manqué une porte. Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de la spécialité et champion en titre, n'a pu compenser sa médiocre première manche et termine 23e.



Grâce à ce nouveau titre, l'Autriche double la Suisse au classement des nations de ces Mondiaux de Saint-Moritz. La France, malgré l'échec de son équipe masculine, termine au 3e rang avec deux titres.



4

Marcel Hirscher, bien parti pour devenir en fin de saison le premier homme à décrocher une 6e victoire consécutive au classement général de la Coupe du monde, a décroché dimanche son 4e titre mondial individuel (2 en slalom, 1 en géant et 1 en combiné), auxquels s'ajoutent deux titres par équipes.



L'Autrichien de 27 ans compte également une médaille d'argent en slalom aux jeux Olympiques de Sotchi en 2014.