Ski - Résultats

15e titre pour Marit Björgen

La Norvégienne Marit Björgen a remporté samedi à Lahti (Finlande) son 15e titre mondial, devenant l'athlète la plus titrée aux Championnats du monde de ski de fond, en s'imposant sur le skiathlon (7,5 km en style classique et 7,5 km en style libre). Elle compte également six titres olympiques à son palmarès.



Elle récupère le titre en skiathlon qu'elle avait conquis en 2013 puis cédé en 2015 à sa compatriote Therese Johaug, absente à Lahti en raison d'une suspension de 13 mois pour dopage (contrôle positif à un stéroïde).



Sur le podium, elle devance la Finlandaise et la Suédoise Charlotte Kalla.