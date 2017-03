Running - Résultats

Domination des Kényans

Les Kényans ont dominé le semi-marathon, dimanche sous la pluie et dans le vent. Plus de 38.000 concurrents ont tout de même pris le départ de la 25e édition, selon les organisateurs.



Morris Gachaga a remporté au sprint la course messieurs et, chez les dames, Ruth Chepngetich a laissé ses adversaires en route.