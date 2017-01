Première convocation pour Sanconnie et Boughanmi

Le pilier Mohamed Boughanmi et le 3e ligne Fabien Sanconnie ont été appelés pour la première fois en équipe de France pour préparer le Tournoi des Six Nations. Le centre Yann David est convoqué plus de sept ans après sa dernière sélection.

Le staff du XV de France a dévoilé mercredi un groupe de 32 joueurs pour préparer le Tournoi des Six Nations. Parmi les surprises, on retrouve Mohamed Boughanmi, Fabien Sanconnie, Raphaël Lakafia, Geoffrey Palis et Yann David. Le sélectionneur Guy Novès n'a pas retenu l'ouvreur Jules Plisson, le centre Maxime Mermoz et l'arrière Brice Dulin. Le centre Mathieu Bastareaud est également absent de cette liste de 32 joueurs, qui seront réunis à partir de dimanche soir à Marcoussis pour préparer le premier match du Tournoi, le 4 février en Angleterre.



Si le sélectionneur a décidé de rester dans la continuité de la tournée de novembre encourageante, il a quand même réservé quelques surprises. Quatre joueurs à zéro sélection sont ainsi appelés. Si la présence d'Arthur Iturria, déjà appelé en novembre à Marcoussis mais qui n'a pas encore porté le maillot bleu, était prévisible, celles de l'arrière Palis, du pilier Boughanmi et du troisième ligne Sanconnie étaient moins attendues.



Yann David, sept ans plus tard



Yann David, 28 ans, du Stade Toulousain, a connu la dernière de ses quatre sélections en novembre 2009. Il remplace numériquement dans la liste par rapporte aux tests de novembre Mermoz qui a peu joué ces derniers mois avec Toulon, et a été préféré à Bastareaud, jamais convoqué par Novès mais en forme ces derniers temps, ou encore Alexandre Dumoulin.



Le groupe des 32

Piliers gauches: Eddy Ben Arous (Racing 92), Cyril Baille (Stade Toulousain)

Pilliers droits: Uini Atonio (La Rochelle), Rabah Slimani (Stade Français), Mohamed Boughanmi (La Rochelle)

Talonneurs: Guilhem Guirado (Toulon), Camille Chat (Racing 92), Clément Maynadier (Bordeaux-Bègles)

Deuxièmes lignes: Julien Le Devedec (Brive), Yoann Maestri (Toulouse), Arthur Iturria (Clermont), Sébastien Vahaamahina (Clermont)

Troisièmes lignes: Damien Chouly (Clermont), Fabien Sanconnie (Brive), Loann Goujon (Bordeaux-Bègles), Kevin Gourdon (La Rochelle), Louis Picamoles (Northampton), Raphaël Lakafia (Stade Français)

Demis de mêlée: Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Maxime Machenaud (Racing 92)

Demis d'ouverture: Jean-Marc Doussain (Toulouse), Camille Lopez (Clermont)

Centres: Gaël Fickou (Toulouse), Yann David (Toulouse), Wesley Fofana (Clermont), Rémi Lamerat (Clermont)

Ailiers/arrières: Djibril Camara (Stade Français), Yoann Huget (Toulouse), Geoffrey Palis (Castres), Noa Nakaitaci (Clermont), Scott Spedding (Clermont), Virimi Vakatawa (contrat FFR)