Les réactions après le Crunch

Le XV de France, après avoir mené la majeure partie de la rencontre à Twickenham, s'est incline face à l'Angleterre (16-19) lors de la première journée du Tournoi des Six Nations.



Angleterre - France : Les réactions par FFR



Le XV de France pensait avoir fait le plus dur en passant devant avec un essai de Rabah Slimani (60e, 16-12). Mais c'était juste avant d'encaisser un essai fatal de Ben Te'o (71e) pour la 15e victoire consécutive de l'Angleterre ! La pénalité manquée par Camille Lopez (34), qui aurait octroyé six longueurs d'avance (12-6), fait mal dans le bilan final de la rencontre. Une pénaltouche manquée de Jean-Marc Doussain (80) achevait de libérer le XV de la Rose. Qui peut encore espérer soulever son deuxième Grand Chelem de rang en mars et battre par la même occasion le record de victoires consécutives des All Blacks (18).



A l'inverse d'Eddy Jones, Guy Novès continue de tâtonner. Son bilan reste maigre avec 4 victoires pour 7 défaites, même si le XV de France a affronté les plus grandes nations du monde depuis sa nomination.



Dimanche prochain, au Stade de France, il s'agira cette fois de se remettre dans le sens de la marche contre l'Ecosse, vainqueur de l'Irlande pour son entrée dans le Tournoi.