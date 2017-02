Les Bleus cherchent leur match référence

Après avoir perdu ses trois derniers matches contre des nations majeures (contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre), le XV de France a une nouvelle occasion de franchir un cap en Irlande, à l'occasion de la 3e journée du Tournoi des Six Nations. L'occasion d'en finir avec les défaites "encourageantes".

Guy Novès cherche toujours. Depuis sa prise en main de la sélection il y a un an, le XV de France s'est montré en progression, mais il n'a toujours pas disputé son "match référence". "Nous imposer à Dublin serait forcément un match référence. On saurait de quoi est capable cette équipe", convient Eddy Ben Arous, remplaçant à Lansdowne Road. A court terme, un succès maintiendrait l'objectif de rester dans la course à la victoire dans le Tournoi.



A contrario, un revers et se profilerait une fin de compétition sous pression, avec deux rendez-vous en Italie le 11 mars puis une semaine plus tard à domicile face au pays de Galles, cruciaux pour terminer avec une balance positive. "Le troisième match du Tournoi est toujours décisif. Si, malheureusement, on le perd, on va basculer dans une dynamique où on aura constamment la pression. On sera moins libre d'exprimer notre rugby et pas à l'abri de petites erreurs", a ainsi admis Ben Arous.



Pour remporter une première victoire depuis 2011 en Irlande, quatrième nation mondiale, les Bleus devront être meilleurs "dans la précision et la concentration" selon Novès. Il leur faudra résister à la furia irlandaise et aux chandelles que ne manqueront pas de monter, sous la pluie annoncée, Conor Murray, Rob Kearney ou Jonathan Sexton, maître à jouer du XV du Trèfle de retour. Se montrer, aussi, bien plus réactifs autour des regroupements et des points de rencontre. Et, enfin, faire preuve de davantage de clairvoyance sur les passes après contact, de patience et de réalisme à l'approche de l'en-but, ainsi que de lucidité tactique.



Composition des équipes

Irlande: R. Kearney - Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo - (o) Sexton, (m) Murray - S. O'Brien, Heaslip, Stander - Toner, D. Ryan - Furlong, Best (cap), J. McGrath



remplaçants: N. Scannell, Healy, J. Ryan, Henderson, P. O'Mahony, Marmion, Jackson, Trimble



France: Spedding - Huget, Lamerat, Fickou, Nakaitaci - Gourdon, Picamoles, B. Le Roux - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Baille



remplaçants: Tolofua, Atonio, Ben Arous, Le Devedec, Ollivon, Machenaud, Chavancy, D. Camara