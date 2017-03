Le XV de France soutient la lutte contre le cancer

Pour la cinquième année consécutive, la Fédération française de rugby (FFR) apporte son soutien à l'Institut Curie et de son opération éponyme «Une Jonquille pour Curie» lors de la rencontre opposant la France au pays de Galles, samedi au Stade de France. Ainsi, le coup d'envoi symbolique de la rencontre sera donné par un médecin et un chercheur de l'Institut Curie : Marie-Paule Sablin, spécialiste des traitements innovants et Sebastian Amigorena, Directeur du futur Centre d'Immunothérapie des cancers.