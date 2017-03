La Ligue lâche du mou

Paul Goze, président de la LNR, ouvre la porte pour une mise à disposition accrue des internationaux auprès du XV de France.

Quel est le noeud du problème ? Bernard Laporte, président de la FFR, veut imposer des contrats fédéraux afin que l'équipe de France dispose des joueurs de manière beaucoup plus importante. Mais les clubs professionnels veulent demeurer les seuls employeurs des joueurs. Jusqu'ici, la situation semblait bloquée. Mais la LNR ouvre une porte de sortie. "Les clubs sont prêts à faire des efforts pour une mise à disposition équivalente à ce que demandent l'encadrement de l'équipe de France et la FFR en étendant l'intersaison des joueurs de la Liste Elite à dix semaines", a indiqué Paul Goze, le président de la Ligue. "Nous proposons d'aller jusqu'à une liste Elite de quarante-cinq joueurs. Trente ce n'était pas suffisant. Rien que pour cette année nous sommes à cinquante joueurs retenus (...) Cela offrirait un réservoir plus important". En revanche, il ne change pas de position concernant les contrats fédéraux : "Les clubs estiment que la meilleure solution demeure une mise à disposition étendue mais tout en conservant le système juridique actuel avec des joueurs sous contrat exclusif avec leur club".



Dans ce bras de fer, la FFR cherche à imposer ses vues en usant de sa force : calendrier du prochain championnat Top 14-Pro D2 retoqué, remise en cause du report de deux matches de championnat suite à la grève des joueurs du Stade Français... La FFR peut-elle réviser sa position ou considérera-t-elle la proposition de la LNR comme insuffisante ?