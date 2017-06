La guerre est ouverte entre Laporte et Novès

Alors que Bernard Laporte a fustigé le comportement du XV de France dans un entretien à L'Équipe, le sélectionneur français a trouvé cette sortie prématurée. Le début d'une guerre entre le président de la FFR et son sélectionneur ?

Il y avait meilleure préparation pour le XV de France à 48 heures d'affronter les Springboks pour le deuxième match de la tournée en Afrique du Sud. La sortie de Bernard Laporte dans L'Équipe n'est pas passée inaperçue au sein du XV. Quelques heures après la publication de l'article, le sélectionneur a souhaité répondre à son président et montre bien qu'il existe des tensions entre les deux hommes.



Laporte attaque

Après un premier match perdu 37 à 14 face à l'Afrique du Sud, Bernard Laporte a déclaré que le comportement du XV de France était "inadmissible". Une attaque sévère du président de la Fédération mais obligatoire pour mobiliser les joueurs avant ce match de samedi. Alors qu'il venait d'arriver à Durban, en Afrique du Sud, il a voulu directement s'adresser aux joueurs pour reprocher plusieurs problèmes.



"J'arrive à Durban samedi à 11 heures. Je vais leur dire quelques mots, c'est normal. Ce que j'ai ressenti, où on doit aller. Je ne leur parlerai pas de technique, le staff est assez compétent pour ça. Je vais leur parler de l'essentiel, du rugby: si on veut gagner, il faut être performant individuellement. Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu n'as pas le droit de faillir. Ce n'est pas possible. Certaines choses sont inadmissibles" a indiqué Laporte dans L'Équipe.



Guy Novès tendu ?

Une sortie qui n'est pas bien acceptée par le sélectionneur Guy Novès, pendant sa conférence de presse d'avant match affirmant qu'il n'est "pas du tout au courant. Je suis désolé je ne lis pas les journaux." Il a affirmé qu'il n'était "pas du tout choqué qu'un président de temps en temps ait envie de dire quelque chose." Novès, devant les journalistes, n'a pas voulu montrer le problème mais la sortie du président Laporte a visiblement déboussolé le sélectionneur.



"On est passé à côté de notre sujet sur le premier test, mais cela faisait très longtemps. Quand on perd contre les Blacks (19-24 en novembre), les Australiens (23-25 en novembre) et les Anglais (16-19 dans le Tournoi-2017), il y a quand même dans le contenu, l'engagement, des choses admirables. Donc je ne sais pas si ce n'est pas un peu tôt, s'il ne faut pas attendre un peu la suite" a-t-il ainsi déclaré.



Guy Novès, a répliqué d'une petite manière avec une petite phrase pour l'ancien sélectionneur "je vous avoue que ce genre de match se prépare de loin (en amont, NDLR), ce n'est pas un simple discours qui transforme un individu, à mon avis." L'Afrique du Sud sera peut-être la première étape de cette guerre ouverte, même si Laporte a réaffirmé sa confiance à Novès "bien sûr, il est hors de question de le remettre en cause". Quand un président annonce cette phrase, ce n'est jamais un bon signe pour le futur ! NP