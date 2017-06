L'Afrique du Sud, nouvelle marche pour la reconstruction du XV de France

La reconstruction passe par la conquête de l'Afrique du Sud pour le XV de France. Les Springboks voudront faire le plein d'énergie face à la France mais ce samedi à Pretoria (17h05) la France ne devra pas décevoir.

C'est le début de la marche en Afrique du Sud pour le XV de France avec une tournée de trois test-matches en Afrique du Sud. Il faut redresser le soldat XV de France qui était en perte de vitesse avec la Coupe du Monde 2015, l'objectif de cette tournée est surtout de bien préparer la prochaine au Japon en 2019. Guy Novès veut retrouver un nouveau souffle pour son équipe et après avoir réalisé les fondations lors des rassemblements précédents, il veut maintenant passer à la structure de l'équipe.



À deux ans du mondial, la France pense déjà à sa poule qui sera très difficile mais pas impossible. Avec l'Angleterre et l'Argentine notamment, les Bleus vont devoir bien préparer cette échéance nipponne. "C'est vrai qu'on essaie, après une période d'apprentissage et depuis qu'on sait un peu où on va dans le jeu, de passer à la vitesse supérieure. Il faut essayer d'emmagasiner un maximum de victoire pour construire, évoluer dans le projet de jeu", a déclaré l'entraîneur des arrières. Mais à l'approche de ce nouveau rassemblement, la France veut surtout limiter la casse face aux Springboks, l'objectif, ramener au moins une victoire en France. Les tournées de juin ne réussissent pas toujours au XV de France, excepté les deux succès acquis en Argentine l'an passé (27-0) et en 2012 (49-10), ils n'ont ainsi plus remporté de test-match en terre australe depuis juin 2009, face à la Nouvelle-Zélande (27-22).



En face, les Springboks vont aborder la série face à la France avec une obligation de victoire. Ils sortent d'une année 2016 catastrophique, où ils ont connu huit fois en douze matches la défaite, un record avec deux humiliations, face à la Nouvelle-Zélande (15-57) et en Italie (18-20). Le XV de France n'est pas dans sa meilleure forme mais il s'est frotté aux All Blacks (19-24) et l'Australie (23-25), puis pendant le dernier Tournoi des six nations en Angleterre (16-19). Pendant cette tournée, seul objectif pour les Bleus, le redressement ! NP