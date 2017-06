Guirado : "on a envie de gagner"

Le capitaine Guilhem Guirado était en conférence de presse ce vendredi avant le dernier match face à l'Afrique du Sud. Il veut terminer la tournée de juin sur une bonne note !

Quelle était l'ambiance cette semaine après avoir perdu les deux premiers tests (14-37 puis 15-37)?

"On continue à faire ce que l'on a fait depuis le début, et surtout on corrige notre défense. On a subi quelques assauts des Sud-Africains, et moi le premier, avec plusieurs plaquages manqués. On continue à travailler comme on le fait. Il faudra, le jour du match, qu'on soit le plus pragmatique possible, pour essayer de marquer le plus d'essais possible. On a vu qu'on avait eu des occasions sans réussir à les concrétiser. Il faut aussi essayer d'éviter de leur donner des points trop facilement."



Ressentez-vous une forme d'usure ou d'abattement?

"Pas du tout. On a envie de bien faire et surtout de mieux faire par rapport aux deux premiers matchs. Même si la série est perdue, on a à coeur de vouloir gagner parce que, sur le dernier match, on a l'impression qu'on était pas loin, même si l'écart était au final conséquent. On a pris plus de 35 points... On veut marquer des essais, on arrive dans leurs 22 mètres, mais on n'a pas réussi à marquer. Il faut être plus pragmatiques. Si on est au coude à coude, il y aura un bras de fer dans les dix dernières minutes. On a hâte d'y être, pour savoir si ça basculera de notre côté."



La série est perdue et vous jouez votre dernier match de la saison. Est-ce l'occasion idéale pour jouer sans calculer?

"Cela reste surtout un match international. On ne sait pas si on aura la chance de revenir, en raison de blessures, méformes... Quand on joue un match international, on joue toujours à fond. Après, sérieusement, on a envie de s'éclater, d'en profiter. Mais on est des compétiteurs, on a surtout envie de gagner. On a besoin d'avoir le même comportement que sur le deuxième test, tout en allant chercher plus loin."