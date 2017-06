Guirado : "il faut être respecté"

Deuxième choc face à l'Afrique du Sud, ce samedi 17h00, pour le XV de France. En conférence de presse, Guilhem Guirado veut "faire mal en défense" à l'adversaire et enfin retrouver le goût de la victoire.

Après avoir été ménagé samedi dernier, éprouvez-vous de l'impatience ?

"Bien évidemment. Il y a toujours autant d'appétit surtout que l'on se doit de réagir par rapport au dernier match. Vous vous doutez bien qu'après une telle défaite et autant de points encaissés on va juste se concentrer sur notre état d'esprit. Si j'ai axé uniquement mon discours sur le combat ? Oui. Déjà parce que c'est une des caractéristiques du jeu du sud-africain, et du Sud-Africain. Et si vous voulez jouer au rugby il faut être présent dans le défi physique. C'est la moindre des choses. Bien évidemment qu'il en faut un peu plus pour gagner des matches de rugby, mais au moins sur la base de ce sport il faut être respecté."



Sentez-vous une équipe remontée ?

"Un groupe qui a envie de réagir forcément par rapport au match de la semaine dernière, et qui pour l'instant n'est pas payé de tout ce qu'il fait. Mais sincèrement on va mettre ça de côté, il nous reste 24 heures pour finir de se préparer, surtout mentalement. Parce qu'autant la semaine dernière cela a été compliqué pendant un quart d'heure, du fait de l'infériorité numérique (exclusion temporaire de Brice Dulin à la 60e minute), autant là ça sera compliqué pendant les vingt premières minutes parce que les Sud-Africains se sont préparés en conséquence, et vont arriver remontés. Donc je pense qu'il y aura un gros choc."



Avez-vous ressenti de la colère samedi dernier ?

"Plusieurs sentiments. Mais quand on ne joue pas c'est compliqué de réagir. On a connu beaucoup de déchet dans notre système défensif, qui fait qu'on a souvent été +breakés+ (percés). Mais je veux retenir l'état d'esprit, qui nous a permis de nous accrocher en première période, où on aurait pu prendre plus d'essais. Et de revenir à 14-16 (55e) alors que le match n'était pas fait. Il n'y a pas de secrets, demain (samedi) on a sensibilisé le secteur défensif, donc j'espère qu'on sera prêt, surtout prêt à faire mal en défense. Cela bouillonne un peu à l'intérieur, mais il faut en garder pour 24 heures et être prêts à tout lâcher sur le terrain."









Les XV de départ

Afrique du Sud: A. Coetzee - Rhule, Mapoe, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Cronje - Mohoje, Whiteley (cap), Kolisi - F. Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Mtawarira



France: Spedding - Huget, Penaud, Fickou, Vakatawa - (o) Trinh-Duc, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Y. Camara - R. Taofifenua, Maestri - Slimani, Guirado (cap), Poirot



Remplaçants

Afrique du Sud: Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, du Toit, du Preez, Hougaard F. Steyn, Leyds



France: Maynadier, Ben Arous, Atonio, Le Devedec, Le Roux, A. Dupont,

Doussain, Ducuing



Arbitre: Ben O'Keeffe (NZL)