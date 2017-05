Ducuing remplace Camara

Djibril Camara (Stade Français Paris, 4 sélections) est remplacé dans le groupe France qui effectuera la tournée de juin en Afrique du Sud par Nans Ducuing (Union Bordeaux Bègles), jamais sélectionné à ce jour.



Camara a été remplacé vendredi avec le Stade Français en finale du barrage de Coupe d'Europe à Northampton (22-23) après s'être fait marcher sur la tête par Tom Wood.



Un premier groupe devait s'envoler dimanche, le second, avec les finalistes du Top 14 (Chiocci, Guirado, Taofifenua à Toulon; Iturria, Lopez, Penaud et Spedding à Clermont), au lendemain de la finale du Top 14, le 4 juin. Les Bleus disputeront trois test-matches face aux Springboks, les 10 (à Pretoria), 17 (Durban) et 24 juin (Johannesburg).



Le groupe de 35

Avants (19): Atonio (La Rochelle), Ben Arous (Racing 92), Boughanmi (La Rochelle), Y. Camara (Toulouse/Montpellier), Chat (Racing 92), Chiocci (Toulon), Goujon (Bordeaux-Bègles), Gourdon (La Rochelle), Guirado (Toulon), Iturria (Clermont), Jelonch (Castres), Le Devedec (Brive), Le Roux (Racing 92), Maestri (Toulouse), Maynadier (Bordeaux-Bègles), Picamoles (Northampton/ENG), Poirot (Bordeaux-Bègles), Slimani (Stade Français/Clermont), R. Taofifenua (Toulon)



Arrières (16): Chavancy (Racing 92), Danty (Stade Français), Doussain (Toulouse), Ducuing (Bordeaux-Bègles), Dulin (Racing 92), A. Dupont (Castres), Fickou (Toulouse), Huget (Toulouse), Lopez (Clermont), Machenaud (Racing 92), Penaud (Clermont), Plisson (Stade Français), Rattez (La Rochelle), Serin (Bordeaux-Bègles), Spedding (Clermont), Vakatawa (FFR)