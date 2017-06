Afrique du Sud - France, le 3e test à 17h

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a été obligé de procéder à trois changements avant le dernier match face à l'Afrique du Sud comptant pour cette tournée de juin. Pour le dernier match de la saison le XV de France devra relever la tête pour enfin signer une victoire !





Seulement trois changements pour le dernier test de juin samedi à Johannesburg face à l'Afrique du Sud. Guy Novès qui se retrouve face au mur va devoir exiger une leçon tactique de ses joueurs pour enfin signer une victoire et avec la manière face aux Springboks qui restent donc sur deux succès face à la France. "C'est cohérent. Lors des deux premiers tests, on a pu évaluer un peu l'état des dégâts. Sur le troisième, on n'a pas grand chose à perdre, ce sera intéressant de voir si le travail de ces trois, quatre semaines apportera quelque chose. On essaye d'y mettre un peu de continuité", a indiqué Novès en conférence de presse.



Même si la deuxième prestation était meilleure que la première, Novès attend beaucoup de sa sélection pour ce dernier match. Il ne veut pas chambouler les habitudes qui vont devoir s'installer en équipe de France pour atteindre le niveau des grandes nations. Il faut des changements mais pas trop, c'est le message de Novès. Le sélectionneur veut aussi donner une nouvelle chance à Plisson et Dulin avec ce match qui peut marquer un tournant sous l'ère Novès. Les deux joueurs vont donc démarrer le match comme à Pretoria mais la prestation n'était pas bonne pendant le premier match, il faudra donc montrer un autre visage ce samedi. Le premier avait écopé d'un carton jaune à la 60e minute après avoir réalisé un début de match très hésitant. On lui offre donc une nouvelle chance à saisir, comme Plisson, en l'absence du numéro un Camille Lopez, laissé au repos pour cette tournée.



Les Bleus devront bien finir dans l'arène de l'Ellis Park avec un succès qui peut permettre d'apporter une touche finale de gaieté, si ce n'est pas le cas, la France plongera dans une micro crise et des sanctions pourraient tomber.





Samedi 24 juin 2017 à Johannesbourg (Ellis Park), Afrique du Sud – France

Arbitre : Angus Gardner (Australie)



AFRIQUE DU SUD : Coetzee - Rhule, Kriel, Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Hougaard - du Preez, Whiteley (cap.), Kolisi - Mostert, Etzebeth - Dreyer, Marx, Mtawarira

Remplaçants: Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, du Toit, Kriel, Paige, Steyn, Leyds



FRANCE : Dulin - Ducuing, Penaud, Fickou, Vakatawa - (o) Plisson, (m) Serin - Picamoles, Gourdon, Camara - R. Taofifenua, Maestri - Slimani, Guirado (cap), Poirot

Remplaçants : Maynadier, Chiocci, Atonio, Jedrasiak, Goujon, Machenaud, Trinh Duc, Rattez