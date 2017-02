Un Crunch en entrée

Le XV de France se déplace à Twickenham pour affronter l'Angleterre, samedi (17h50) en ouverture du Tournoi des Six Nations. On a connu entame moins compliquée !

Le début de l'ère Guy Novès n'a pas encore tout à fait cicatrisé les plaies de la Coupe du monde 2015. Le bilan reste maigre avec 4 victoires pour 6 défaites, même si le XV de France a affronté les plus grandes nations du monde, comme l'Australie (défaite 23-25) et la Nouvelle-Zélande (défaite 19-24), en novembre dernier. A l'inverse, le XV de la Rose est en plein renouveau depuis son crash à domicile lors du dernier Mondial. Eddie Jones et sa patte australienne ont impulsé une nouvelle dynamique au groupe anglais.





Un calendrier périlleux



Samedi, les Bleus ne seront pas favoris à Twickenham. Mais ils ont tout à gagner de cette entrée en matière périlleuse dans un Tournoi des Six Nations qui se refuse à eux depuis si longtemps. La France n'a plus terminé dans le Top 3 de la compétition depuis... 2011 ! Cette année, outre ce premier déplacement en Angleterre, les Français devront voyager en Irlande. Réaliser une performance dans ce Tournoi 2017 serait donc une réelle preuve de renouveau.