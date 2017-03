Pays de Galles - Irlande en direct

L'Irlande doit s'imposer à Cardiff pour s'offrir une "finale" contre l'Angleterre. Suivez en direct ce choc du Tournoi des Six Nations.





L'Irlande, au XV inchangé après sa solide prestation face à la France, doit s'imposer au pays de Galles pour s'offrir une finale de rêve contre l'Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi des six nations. L'équipe de Joe Schmidt, qui n'a laissé aucune chance aux Français le 25 février lors de la 3e journée (19-9), aura exactement le même XV de départ que deux semaines auparavant. Idem chez les Gallois, qui n'ont pourtant pas apporté la même satisfaction en Ecosse, avec une large défaite (29-13). Pas assez large pour entamer la confiance du sélectionneur Rob Howley.



Le XV du Poireau est-il sur le déclin ? Après deux défaites d'affilée, contre l'Angleterre (16-21) et l'Ecosse et avec un calendrier compliqué (déplacement n rance pour la dernière journée), les Gallois semblent pouvoir rétrograder dans la seconde moitié de tableau pour la première fois depuis 2011.



L'Irlande, dont l'équipe est tout aussi expérimentée, est elle encore en lice pour le titre (10 points), avec l'Angleterre (13) et l'Ecosse (9). Le XV du Trèfle, battu seulement en Ecosse (27-22), peut rêver d'une finale alléchante contre celui de la Rose, encore invaincu, le 18 mars à Dublin. A condition de s'imposer à Cardiff.