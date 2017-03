Ne pas sombrer à Rome

Le XV de France se déplace à Rome, samedi (14h30), pour essayer de sauver les meubles face aux Italiens dans ce Tournoi des Six Nations 2017. Comme les autres années, la France ne lutte pas pour le titre dans la compétition et attention de ne pas se faire surprendre par cette équipe d'Italie qui représente l'épouvantail du tournoi.

La situation du XV de France est une stagnation. Aucun match référence depuis l'arrivée de Guy Novès fin 2015 pour les Bleus. Au début du tournoi, les supporters avaient des espoirs après les tests de novembre très encourageants. Mais encore une fois, la France ne montre rien dans une compétition internationale et le déplacement à Dublin est le reflet que la marche était encore très grande pour retrouver le très haut niveau mondial. La mise en place de contrats fédéraux pour les internationaux de l'équipe de France, est peut-être le premier pas important pour retrouver le haut niveau, mais cette mesure très importante pour l'avenir de la FFR, va prendre du temps pour s'installer. Demain face à l'Italie, la France devra faire attention face à cette équipe capable du meilleur comme du pire.



Pour Camille Lopez, "toutes les équipes nous font peur", une preuve qui vient montrer que l'actuel XV de France n'est pas à son niveau. Il est vrai que l'Italie a tenu tête aux Anglais à Twickenham, il y a deux semaines, même Guy Novès s'inquiète pour cette rencontre : "On n'a pas les moyens aujourd'hui de fanfaronner, de faire un peu comme les Anglais: jouer l'Italie en les prenant de haut. Nos résultats ne nous permettent pas ça". Surtout que la France n'arrive pas à Rome avec des résultats favorables, les Bleus se sont inclinés à deux reprises lors de leurs trois derniers déplacements (21-22 en 2011 et 18-23 en 2013). Autant dire que pour éviter un nouveau désastre et enfin décrocher la 1ère victoire des Bleus de l'ère Novès à l'extérieur, le XV de France va devoir être en mode guerrier face à des Romains qui voudront la peau de l'actuelle 8ème équipe mondiale. Une victoire à Rome, samedi, serait aussi synonyme d'un d'un tirage au sort pour la Coupe du monde 2019 au Japon, a priori plus favorable.





Les XV de départ

Italie: Padovani - Esposito, Campagnaro, McLean, Venditti - (o) Canna, (m) Gori - A. Steyn, Parisse (cap), Favaro - Van Schalkwyk, Fuser - Cittadini, Ghiraldini, Lovotti



France: Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, Le Devedec - Slimani, Guirado (cap), Baille



NICOLAS PELLETIER