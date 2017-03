L'Italie a déjà son équipe

L'équipe d'Italie présentera samedi face à la France trois changements par rapport à l'équipe qui a longtemps perturbé les Anglais il y a deux semaines à Twickenham. Deux de ces trois changements sont dictés par les blessures. L'ouvreur Tommaso Allan et le talonneur Orel Gega sont indisponibles et remplacés par Carlo Canna et Leonardo Ghiraldini. Le troisième changement intervient à l'aile ou Angelo Esposito remplace Giulio Bisegni.



L'équipe d'Italie contre la France

Padovani - Esposito, Campagnaro, McLean, Venditti - (o) Canna, (m) Gori; Steyn, Parisse (cap), Favaro - Van Schalkwyk, Fuser - Cittadini, Ghiraldini, Lovotti.



Remplaçants: D'Apice, Panico, Chistolini, Biagi, Mbanda, Bronzini, Benvenuti, Sperandio