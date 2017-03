L'Irlande empêche le Grand Chelem

L'Angleterre remporte le Tournoi des Six Nations 2017, mais s'incline en Irlande (9-13). Son premier revers depuis la Coupe du monde 2015. L'Irlande termine deuxième du tournoi, devant la France.

En privant l'Angleterre d'un deuxième Grand Chelem consécutif, le XV du Trèfle met aussi un terme à la série de 18 victoires du XV de la rose, comme il l'avait fait face aux All Blacks en novembre à Chicago (40-29). Les Irlandais deviennent des spécialistes pour faire chuter l'équipe du moment.



Avec une victoire à Dublin et les hommes d'Eddie Jones auraient effacé le record des All Blacks, qu'ils avaient égalé en s'adjugeant le Tournoi contre l'Ecosse samedi dernier. En même temps, l'Angleterre devenait la première nation à réussir deux Grands Chelems de suite depuis le passage de la compétition à six participants en 2000. Mais sous la pluie dublinoise, les Anglais se sont heurtés à la furia irlandaise, pour la première défaite de Jones à la tête du XV de la Rose.



Si les Anglais ont pu continuer d'espérer, ils l'ont dû à une certaine maladresse irlandaise. Malgré la domination, Sexton n'a eu qu'une pénalité à se mettre sur le pied (3-0, 11e) et seul Henderson a réussi à marquer un essai (10-3, 24e). L'Angleterre a refait son retard grâce à la botte de Farrell (13-9, 67e), mais sans parvenir à inverser le cours de la rencontre.



Malgré la défaite, l'Angleterre remporte son deuxième Tournoi de suite. Moribonde à la sortie de sa Coupe du monde en 2015, elle se positionne comme une favorite de la Coupe du monde 2019 au Japon.



La France s'impose au bout du bout





L'Italie complète sa batterie de cuisine