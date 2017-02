L'Ecosse en course pour le titre

L'Ecosse l'emporte face au Pays de Galles sur le score de 29 à 13 lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Le XV du charbon maintient vivant son, faible, espoir de remporter la compétition après ce premier succès sur le pays de Galles depuis dix ans.

C'était impensable avant le début du Tournoi des Six Nations, mais avec deux victoires et une seule défaite, l'Ecosse est en lice pour la victoire finale ! Après sa victoire de prestige face à l'Irlande en ouverture du tournoi (27-22), le XV du charbon remporte son duel face au pays de Galles (29-13). Les Ecossais, en cas de nouvelle performance le 11 mars à Twickenham face à l'Angleterre sont même susceptibles de remporter la triple couronne. Le XV du Poireau, lui, enregistre un deuxième revers de suite après avoir été battu à Cardiff par l'Angleterre lors de la précédente journée (21-16).



Le Pays de Galles semblait pourtant bien parti pour s'imposer à Edimbourg. Les Gallois viraient en tête à la pause grâce à un essai de Liam Williams (3-10, 24). L'Ecosse continuait à lancer ses offensives et finissait par se mettre en danger en concédant de nombreuses pénalités grâce au travail de sape des flankers gallois Warburton et Tipuric. Mais le XV du Chardon réduisait l'écart avant la mi-temps après une pénalité de Russell (9-13, 39). Les Ecossais vont passer en tête en seconde période avec un essai en coin de Seymour (16-13, 44). Une pénalité de Russell, impérial au pied avec 19 points samedi, donnait de l'air à ses coéquipiers (19-13, 55). Quelques minutes plus tard, Visser marquait l'essai de la victoire (26-13, 67).