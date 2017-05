France-Italie ailleurs qu'au Stade de France

Le comité des six nations a rendu public le programme des deux prochaines éditions du Tournoi des Six Nations (2018 et 2019) avec une surprise concernant le XV de France.

C'est un double événement. France-Italie, comptant pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations 2018, sera disputé le vendredi 23 février 2018 en prime-time. Ce qui est inédit pour l'affiche. De plus, la rencontre n'aura pas lieu au Stade de France ! L'enceinte qui accueillera le match n'est pas encore connue. Son identité sera communiquée prochainement indique le comité d'organisation du Tournoi des Six Nations.



L'édition 2018 débutera le 3 février et se terminera le 17 mars. Contrainte de se déplacer trois fois en 2016, l'équipe de France recevra à trois reprises l'an prochain et achèvera sa compétition face au Pays de Galles comme cette année. Après un premier choc au Stade de France face à l'Irlande, elle accueillera l'Angleterre, double championne en titre.



Calendriers 2018 et 2019

Calendrier 2018

3/4 Février

Pays de Galles v Ecosse, Samedi 15h15

France v Irlande, Samedi 17h45

Italie v Angleterre, Dimanche 16h



10/11 Février

Irlande v Italie, Samedi 15h15

Angleterre v Pays de Galles, Samedi 17h45

Ecosse v France, Dimanche 16h



23/24 Février

France v Italie, Vendredi 21h

Irlande v Pays de Galles, Samedi 15h15

Ecosse v Angleterre, Samedi 17h45



10/11 Mars

Irlande v Ecosse, Samedi 15h15

France v Angleterre, Samedi 17h45

Pays de Galles v Italie, Dimanche 16h



17 Mars

Italie v Ecosse, Samedi 13h30

Angleterre v Irlande, Samedi 15h45

Pays de Galles v France, Samedi 18h



Calendrier 2019

1/2 Février

France v Pays de Galles, Vendredi 21h

Ecosse v Italie, Samedi 15h15

Irlande v Angleterre, Samedi 17h45



9/10 Février

Ecosse v Irlande, Samedi 15h15

Italie v Pays de Galles, Samedi 17h45

Angleterre v France, Dimanche 16h



23/24 Février

France v Ecosse, Samedi 15h15

Pays de Galles v Angleterre, Samedi 17h45

Italie v Irlande, Dimanche 16h



9/10 Mars

Ecosse v Pays de Galles, Samedi 15h15

Angleterre v Italie, Samedi 17h45

Irlande v France, Dimanche 16h



16 Mars

Italie v France, Samedi 13h30

Pays de Galles v Irlande, Samedi 15h45

Angleterre v Ecosse, Samedi 18h