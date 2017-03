France - Galles en direct

Le XV de France affronte ce samedi le pays de Galles pour la clôture du Tournoi des six nations. Un match pour montrer une continuité après la victoire à Rome la semaine dernière. Les Bleus voudront terminer en beauté ce tournoi même si à l'heure du bilan, le résultat est encore une fois négatif pour le XV français.













#XVdeFrance Encore quelques minutes avant le match face au Pays de Galles! Pour rappel on vous remet la composition d'équipe! #FRAPDG pic.twitter.com/kTAfNU6tHt — FF Rugby (@ FFRugby) 18 mars 2017





Comme d'habitude, le XV de France ne jouera pas les premiers rôles dans le tournoi des six nations. Ce match face au pays de Galles ne sera là que pour permettre de terminer sur une bonne note cette compétition. Guy Novès n'a presque pas modifié son groupe, un seul changement notable, Sébastien Vahaamahina retrouve sa place de titulaire en deuxième ligne à la place de Julien Le Devedec qui a déclaré forfait pour une blessure au dos. Un groupe qui reste dans la continuité de Rome pour lui permettre de progresser et de trouver des automatismes, jouer ensemble, seule solution pour gagner des matchs : "On ne peut pas demander à travailler dans la continuité et finalement changer à tout moment. Ce n'est pas une récompense de finir le Tournoi avec la même équipe, mais un devoir" a expliqué Novès.



Novès veut de la stabilité

C'est l'objectif du sélectionneur, changer le groupe le moins souvent possible. Depuis le début de la compétition, il n'a effectué que trois changements au maximum sur des choix sportif. Il veut une stabilité pour pouvoir travailler sur une longue période. Mais à l'heure du bilan pour ce tournoi, ce travail n'a pas fonctionné et devra produire absolument des résultats pour les autres rassemblements de l'équipe de France. La stabilité est visible avec les demis, après avoir testé sept associations lors des 10 premiers matches à la tête de l'équipe, Guy Novès a voulu de la continuité avec le duo Serin-Lopez, aligné encore ce samedi pour la cinquième fois de suite.



Oublier le contexte

Le contexte sera très important pour ce match, même sans un enjeu majeur, ce match va se jouer dans un contexte tendu dans le rugby français. Un énorme bras de fer entre la FFR, la Ligue et les clubs du TOP 14. Entre les affaires des contrats fédéraux et la fusion surprise entre le Racing 92 et le Stade Français, les Bleus vont devoir jouer ce match avec un grand sérieux pour ne pas décevoir le public du Stade de France. Des joueurs sont marqués à l'intérieur du groupe à l'image de Rabah Slimani qui a fait savoir son opposition à la fusion sur internet. C'est donc une équipe de France dans le doute qui se présentera demain face au pays de Galles, en espérant que ce psychodrame n'aura pas eu trop de conséquences sur la préparation mentale des Bleus....



Les XV de départ

France: Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Baille

Pays de Galles: Halfpenny - North, J. Davies, S. Williams, Li. Williams - (o) Biggar, (m) Webb - Tipuric, Moriarty, Warburton - A.W. Jones (cap), Ball - Francis, Owens, R. Evans



Remplaçants

France: Chat, Atonio, Ben Arous, Le Devedec, Chouly, A. Dupont, Trinh-Duc, Huget

Pays de Galles: Baldwin, N. Smith, Lee, Charteris, Faletau, G. Davies, S. Davies, Roberts



NICOLAS PELLETIER