France - Ecosse en direct

Suivez en direct la 2e rencontre du XV de France dans le Tournoi des Six nations 2017. Après leur courte défaite à Twickenham (19-16), les Bleus seront favoris face au XV du Chardon, cet après-midi au Stade de France.











Goujon, seul changement par rapport à l'Angleterre

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a confirmé vendredi ce que nous pressentions depuis plusieurs jours déjà : le troisième ligne Loann Goujon sera le seul changement dans l'équipe de départ pour affronter l'Ecosse, en remplacement de Damien Chouly, par rapport à l'équipe battue samedi dernier Twickenham.



Parmi les remplaçants, ils sont deux à faire leur apparition par rapport à la formation battue en Angleterre samedi dernier en ouverture (16-19) : Christopher Tolofua remplace Clément Maynadier au poste de talonneur, et Julien Le Devedec a été préféré à Arthur Iturria en deuxième ligne.



Mais pour les tiulaires, seul Loann Goujon (27 ans, 14 sél.) fait son trou. Il sera titulaire pour la première fois depuis le premier test-match de novembre contre les Samoa (52-8). Blessé lors de ce match, il avait déclaré forfait pour la suite de la tournée d'automne.



Pour le reste, Novès a reconduit les battus de Twickenham, dont le pilier droit Uini Atonio pourtant plusieurs fois sanctionné en mêlée fermée contre les Anglais avant d'être remplacé par Rabah Slimani. Baptiste Serin, associé à Camille Lopez à la charnière, débutera lui de nouveau au poste de demi de mêlée aux dépens de Maxime Machenaud. Enfin, comme à Twickenham, aucun centre de métier ne figure sur le banc, Mathieu Bastareaud étant relégué en tribunes.



Le XV de départ:

Spedding - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Goujon - Maestri, Vahaamahina - Atonio, Guirado (cap), Baille



Remplaçants: Tolofua, Slimani, Chiocci, Le Devedec, Chouly, Machenaud, Doussain, Huget





Un match diffusé en direct sur Twitter

France Télévisions et Twitter ont annoncé la conclusion d'un partenariat autour de la diffusion en direct du Tournoi des Six Nations 2017. Twitter met en place, pour la première fois en France, sa technologie de LIVE pour permettre au groupe public, diffuseur officiel et exclusif de la compétition en France, de proposer quatre matches du XV de France en direct sur la plateforme Twitter en simultané de leur diffusion sur France 2.



Ces directs seront disponibles sur le territoire français, pour les utilisateurs connectés ou non à Twitter, sur mobile comme sur PC et périphériques connectés en se rendant sur 6nations.twitter.com ou sur @FranceTvSport.



C'est la première fois en France qu'un événement sportif sera ainsi diffusé en temps réel sur Twitter.