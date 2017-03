France 2 leader avec France-Galles

Le match à rallonge (100 minutes !) entre le XV de France et le pays de Galles (20-18) a fait les affaires de France Télévisions samedi après-midi. A partir de 15h35, France 2 diffusait en direct la rencontre dans le cadre de la 5e et dernière journée du Tournoi des Six Nations 2017. La victoire sur le fil des Bleus a fédéré 4,1 millions de téléspectateurs pour 33% de PdA avec notamment un pic d'audience à 5,4 millions de téléspectateurs en fin de match permettant ainsi à France 2 de se placer en tête des audiences toutes chaînes confondues pendant toute la durée de la rencontre.



Dans la foulée, la chaîne proposait à partir de 17h50 un autre match (Irlande / Angleterre). La rencontre a réalisé un bon score en rassemblant en moyenne 2,8 millions de téléspectateurs pour 18,1% de PdA.