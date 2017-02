Ecosse-Galles en direct

L'Ecosse, malgré le forfait de son capitaine Greig Laidlaw, accueille le Pays de Galles pour un duel indécis lors de cette troisième journée du Tournoi des Six Nations.





Avec un succès pour un revers, Ecossais et Gallois sont à égalité (5 points). Outre son 9 et capitaine, le XV du Chardon est aussi privé du 3e ligne centre Josh Strauss et de l'ailier Sean Maitland. Toutefois, Vern Cotter reste positif rappelant que ses joueurs sont "toujours dans la course" pour le titre.