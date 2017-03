Avec le même XV contre les Gallois

L'Irlande alignera le même XV de départ contre le Pays de Galles vendredi soir à Cardiff lors de la 4e journée du Tournoi des Six Nations.



Le sélectionneur Joe Schmidt a choisi de reconduire la vedette montante Garry Ringrose au centre de l'équipe victorieuse de la France le 25 février à Dublin (19-9). Une incertitude était l'éventuelle titularisation du centre Jared Payne, de retour dans l'effectif irlandais pour les deux dernières journées du Tournoi après une blessure à un rein en novembre. Mais le très défensif joueur de l'Ulster, aligné le week-end dernier en championnat, n'a "pas assez passé de temps" avec le XV du Trèfle, a expliqué Schmidt. "Robbie (Henshaw) et Garry (Ringrose) ont une très bonne entente (au centre) et nous devons nous appuyer là-dessus. Des fois, la cohésion peut influencer la sélection", a commenté le technicien, qui n'a pas exclu un retour de Payne contre l'Angleterre lors de la dernière journée.



L'équipe d'Irlande

Kearney - Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo - (o) Sexton, (m) Murray - O'Brien, Heaslip, Stander - Toner, D. Ryan - Furlong, Best (cap), J. McGrath



Remplaçants: Scannell, Healy, J. Ryan, Henderson, O'Mahony, Marmion, Jackson, Bowe