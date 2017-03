Une réunion en urgence vendredi au sujet de la fusion

La Ligue Nationale de Rugby a convoqué les représentants des deux entités qui veulent la fusion pour une réunion d'urgence vendredi au siège de la LNR.

Au lendemain de l'annonce de la grève illimitée par les joueurs du Stade Français pour protester contre le projet de fusion, la LNR a décidé de réunir les parties, vendredi au siège pour une réunion en urgence. La Ligue est consciente des "nombreuses réactions, questionnements et inquiétudes" que suscite le projet et "en appelle au dialogue" et "entend veiller à la préservation des intérêts de l'ensemble des parties prenantes, en particulier les joueurs, les entraîneurs et les collaborateurs des deux clubs". Les joueurs du Stade Français ne disputeront pas le match de Top 14 à Castres, samedi, pour protester contre le projet de fusion des deux clubs professionnels.



NP