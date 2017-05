Un repreneur au Stade Français mercredi

La saison a été très spéciale pour le Stade Français. Malgré une victoire en finale du Challenge Européen face à Gloucester, le club du Stade Français est actuellement en vente.

C'est ce mercredi que le Stade Français devrait connaître le nom de son futur repreneur. Au départ la décision devait tomber lundi soir, mais finalement reporté deux jours après. Selon plusieurs sources du club parisien, le conseil d'administration du Stade Français est convoqué, mercredi à 15 heures, alors que le comité directeur de l'association doit se réunir un peu plus tard dans la soirée. C'est à ce moment-là que le nom du futur repreneur sera enfin dévoilé.



Les anciens, Dominici et Blin tiennent la corde. Ils en ont profité pour renforcer leur offre de reprise et présenter un nouveau projet à Thomas Savare (président du club) avec la présence d'Universal qui deviendrait sponsor maillot.