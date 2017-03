Toulouse stoppe sa série négative

Toulouse met fin à une série de quatre défaites consécutives face à Lyon (42-26), dimanche lors de la 21e journée de Top 14, une victoire qui lui permet de conserver un petit espoir de qualification.





Les Toulousains pourront regretter amèrement d'avoir perdu en route un bonus offensif, pourtant acquis au bout de 35 minutes. Profitant des défaites de l'UBB à Bayonne, de Brive à La Rochelle et du report du match du Racing 92 à Montpellier en raison de la fusion avec le Stade Français finalement annulée dimanche, ils remontent provisoirement de la 10e à la 7e place. Une bonne opération après une série noire de quatre défaites consécutives dont deux à domicile. Mais pas nécessairement suffisante pour éviter aux Rouge et Noir, club le plus titré du rugby français, la déconvenue de se retrouver privé de phases finales pour la première fois depuis quatre décennies.