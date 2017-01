Toulon, Toulouse, Montpellier et le Racing battus !

La 17e journée du Top 14 a fait des ravages parmi les clubs les plus ambitieux du championnat. Toulon s'est incliné à domicile face à La Rochelle (20-23), qui s'impose de plus en plus comme un candidat sérieux au titre. Toulouse a chuté à la maison contre Pau (10-20). Castres a recollé le peloton de tête en s'imposant avec autorité face à Montpellier (38-25). Enfin, en soirée, Lyon a battu le Racing 92 (37-25). Le champion de France en titre a en outre perdu sur blessure Carter, Chauveau et Dambielle.