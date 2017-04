Toulon prive Toulouse de phase finale

Le RC Toulon s'est imposé face au Stade Toulousain (33-23), dimanche en clôture de la 23e journée du Top 14. Deux essais de part et d'autre : Guirado et Nonu pour Toulon, Perez et Johnston pour Toulouse. Mais le RCT s'est montré plus efficace au pied grâce à Trinh-Duc et Halfpenny. Toulouse ne disputera pas la phase finale. Une première en 40 ans.





Toulon s'est replacé à la quatrième place du Top 14 grâce à sa victoire (33-23) dimanche à Marseille contre Toulouse, premier non relégable désormais quasiment écarté d'une course à la phase finale qu'il a toujours disputée depuis quarante ans. Les Rouge et Noir (12e), qui pointent désormais à six longueurs de la sixième place, la dernière qualificative, à trois journées du terme, n'ont effet plus manqué la phase finale depuis la saison 1975-1976.