Toulon fait un grand pas vers les phases finales





Alors que neuf clubs se disputent trois places pour les phases finales, Toulon engrange de précieux points en s'imposant face à Castres (23-24) lors de la 24e journée du Top 14.



Toulon a dominé la rencontre de A à Z lors de la première mi-temps (20-0), les Castrais se heurtant à une défense solide et surtout une mêlée très puissante, qui les a empêché de revenir davantage au score en seconde période, sans compter les ballons perdus. Le CO se retrouve en mauvaise posture et doit sérieusement se reprendre pour la rencontre, mercredi, avec le Stade Français.