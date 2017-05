Toulon en demi-finale

Le RC Toulon franchit l'obstacle de Castres en barrage (26-22). Les Toulonnais seront au rendez-vous des demi-finales du Top 14 à Marseille. Ils affronteront La Rochelle, vendredi 26 mai.

Pour atteindre sa sixième demi-finale de championnat de rang, le RCT peut dire un grand merci à son arrière international gallois, Leigh Halfpenny. C'est lui qui marque l'essai (65) permettant aux Toulonnais de repasser devant (23-19), alors qu'ils étaient réduits à quatorze (carton jaune de Mitchell, 54). C'est lui encore, qui a transformé en coin son essai puis donné de l'air à son équipe (pénalité, 71). Et c'est toujours lui qui avait déjà permis, six minutes plus tôt, à son équipe, alors à treize (exclusion temporaire de Gill, 48), de réduire l'écart d'une pénalité (16-19).



Le RCT ira donc au stade Vélodrome, où il affrontera La Rochelle vendredi prochain. Pour espérer au final soulever son cinquième Bouclier de Brennus avant le départ d'historiques cet été (Giteau, Juanne Smith, Mitchell), au bout d'une saison très chaotique. C'est désormais l'improbable duo formé de l'entraîneur-joueur Matt Giteau et de l'Anglais Richard Cockerill qui est aux commandes du navire varois, pour un bilan sans faute : cinq victoires en cinq matches depuis l'éviction de Mike Ford début avril.



Les Tarnais, eux, pourront regretter de ne pas avoir su garder leur avantage, et pour la deuxième année d'affilée, s'arrêtent aux portes du dernier carré, après avoir été éliminés par Montpellier en 2016.