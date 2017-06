Toulon a trouvé un accord avec l'association

Alors que le RCT se porte plutôt bien au niveau sportif lors des dernières saisons, c'est au niveau financier que le club coince. Le club s'est retrouvé pendant la journée sous la menace d’une relégation en PRO D2. Le problème est maintenant résolu...



Voici le communiqué du club

L'Association RCT et la SASP ont trouvé ce mardi un accord sur l'augmentation de capital du club. Ainsi, la holding de Mourad Boudjellal détiendra désormais 93% des parts du club et l'Association RCT en détiendra 7%.



Cet accord va permettre au Rugby Club Toulonnais de répondre aux demandes de la DNACG et ainsi de conserver sa place dans l'élite du rugby français.