Thierry Dusautoir annonce sa retraite

C'est une page du rugby français qui se tourne ce mercredi matin, Thierry Dusautoir a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de sa 11e saison avec le Stade toulousain.

C'est une décision qui va marquer le rugby français. "Titi" prendra sa retraite à la fin de la saison, il a annoncé la nouvelle ce matin lors d'une conférence de presse. En club, il a débuté sa carrière en championnat de France avec le CA Bègles-Bordeaux. Lui qui quelques années après soulèvera 5 fois le Brennus avec Biarritz et Toulouse, mais aussi une belle Coupe d'Europe avec le Stade toulousain en 2010.



En 2011, il a été élu meilleur joueur du monde, le sommet de sa carrière. Avec l'équipe de France, il compte 80 sélections dont 79 titularisations et détient le record de capitanats (56 dans sa carrière). Une vie pour le rugby, il aura pris part à 3 Coupes du monde (2007, 2011 et 2015) avec le sommet de sa carrière en 2011, avec la défaite d'un point face à la Nouvelle-Zélande en finale du Mondial 2011.



Palmarès

-Coupe d'Europe :

Vainqueur : 2010 avec le Stade toulousain

Finaliste : 2006 avec le Biarritz olympique, 2008 avec le Stade toulousain.

-Championnat de France :

Champion : 2005, 2006 avec le Biarritz olympique, 2008, 2011, 2012 avec le Stade toulousain.





.@TitiDusautoir : "Au terme de cette saison, j'arrêterai ma carrière de rugby. C'est un moment particulier, chargé d'émotions." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) 19 avril 2017





NICOLAS PELLETIER