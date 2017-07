Retour à l'entraînement pour Clermont

C'est la reprise pour le champion de France. Un mois et demi après leur victoire en finale du Top 14, les joueurs et le staff de l'ASM ont repris l'entraînement mardi.

Après un court stage de cohésion sur l'île d'Ibiza (Espagne) et une mise en route à Millau (Aveyron) la semaine dernière, le groupe est entré dans le vif du sujet avec de grosses séances physiques, avant un premier match amical le 11 août à Toulon, battu (22-16) le 4 juin. Un nouveau duo était aux manettes sur la pelouse. Avec le départ du coach des avants Jono Gibbes à l'Ulster, le directeur sportif Franck Azéma s'est entouré d'un homme de confiance, Bernard Goutta, 44 ans, avec lequel il a joué à Perpignan avant d'entraîner le club avec lui. "Je pense qu'il va apporter son expérience, son vécu. Ce sont toutes ces choses-là que nous recherchons: son caractère, sa façon d'échanger avec les joueurs et le reste du staff", expliquait Azéma.



Côté effectif, Clermont joue la continuité avec très peu de remaniements en comptant sur l'émergence des jeunes du centre de formation. En plus des internationaux français présents sur la tournée de juin (Slimani, Jédrasiak, Spedding, Penaud) qui ne retrouveront le groupe qu'en début de semaine prochaine, quelques blessés manquaient à l'appel mardi: les deuxièmes lignes Arthur Iturria (opéré à l'épaule) et Sébastien Vahaamahina (fracture du tibia) sont toujours aux soins. Il pourrait cependant retrouver la compétition dès la première journée de championnat à Bordeaux le week-end du 25-27 août. Les trois-quarts Wesley Fofana (rupture du tendon d'Achille) et Noa Nakaitaci (rupture des ligaments croisés d'un genou) sont, eux, indisponibles durablement. Quant à l'arrière néo-zélandais Isaia Toeava (rupture du triceps gauche), il devrait être opérationnel en octobre. Le demi de mêlée international écossais Greig Laidlaw (31 ans), recrue phare de Clermont, n'arrivera que fin juillet après avoir pris part à la tournée des Lions britanniques et irlandais, alors que le centre international australien Peter Betham (28 ans), qui a signé pour deux saisons, a déjà pris ses marques.